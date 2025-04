Gloria Camila desvela que su hermano José Fernando está incapacitado: "Tiene un trastorno de la personalidad"

"La historia real es que iban en busca de un niño, pero cuando llegan al orfanato se enteran de que ese niño tiene una hermana pequeña con una diferencia de tres años y mis padres deciden que no nos van a separar, deciden que yo voy en el pack y que nos adoptan a los dos. De hecho creo que tuve todavía mucha más suerte porque yo no estaba ni en su pensamiento. Gané unos padres y además me quedé con mi hermano de sangre, no podía pedir nada más".