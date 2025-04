Gala Caldirola rompe a llorar al escuchar un mensaje de su hija: "Aún no he podido verla"

La pareja volvía de un bolo en Badajoz cuando, en plena madrugada, se les cruzó un ciervo. Alberto, que conducía el coche, apenas tuvo tiempo de reaccionar y el coche cayó por un precipicio dando varias vueltas de campana. Gala, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedida del vehículo y se quedó tirada sola durante más de 45 minutos: "No podían encontrarme, no había luz. Tengo recuerdos borrosos, como si fueran sueños", relataba la alicantina en su canal de Mtmad.