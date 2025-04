La hija de Elena Rodríguez ha protagonizado grandes enfrentamientos con Ivana Icardi a lo largo de los últimos años. Muchos se preguntan qué hay detrás de esa enemistad entre ambas exnovias de Hugo Sierra. Al ponerse sobre la mesa el nombre de la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo', Adara Molinero no ha podido evitar hablar claro sobre ella . De forma totalmente sincera, la presentadora da su punto de vista sobre el origen de la inquina que le tiene la cantante .

"Se quedó rayada y obsesionada. Piensa que es por mí" , comienza explicando Adara Molinero. ¿Con qué se obsesionó Ivana Icardi? Sin tapujos, la exparticipante de 'Supervivientes All Stars' cuenta con qué lo que hizo cambiar la actitud de la cantante con respecto a ella. Un asunto que guarda una estrecha relación con Hugo Sierra, con el que ambos comparten una cosa en común, la paternidad. ¡Dale al play y descubre de qué se trata!

Además de hablar sobre el motivo por que cree que Ivana Icardi está en su contra, Adara Molinero expone todo lo que opina sobre la madre de la hermana de su hijo. No solo eso, la creadora de contenido carga contra la cantante por hablar de sus asuntos con Hugo Sierra sin saber toda la verdad. "Que no se meta en cosas que no saben ni de que van. Nadie sabe la realidad", exclama de forma tajante.