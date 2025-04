Exclusiva | Amaia Montero se habría planteado ''tomar medidas judiciales'' contra Cayetana Guillén Cuervo

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en las que expresó con cariño su deseo de volver a la música pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuando ni como (...) Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón" expresaba.