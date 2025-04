Adara cargó duramente contra Ivana Icardi en su podcast 'En las mejores familias'

Ivana Icardi se defiende y contesta a Adara, en directo, en 'Socialité

Adara Molinero desvela el motivo real por el que Ivana Icardi la odia: “Piensa que es por mí”

Adara Molinero cargó duramente contra Ivana Icardi en su podcast 'En las mejores familias' por todo lo que la exconcursante de 'Supervivientes' ha dicho de ella a lo largo de los años. Adara ha acusó a Ivana de ''decir mentiras'' y revelaba que “nadie sabe la realidad”, dijo respecto a la situación con Hugo Sierra, el padre de su hijo.

Pero no solo eso, Adara afirmó que Ivana le da ''mucha pena'', y se desahogó sobre la carrera musical de la influencer argentina: ''Que no cante por favor”, pedía y confesó que Ivanna había querido acudir a su podcast: ''Si tiene hambre, que se ponga a trabajar''.

Tras las duras palabras de la ganadora de 'GH VIP', ahora es el turno de Ivana Icardi, que ha respondido a la influencer de manera muy tajante y se defiende de sus acusaciones en 'Socialité', en directo.

Tras escuchar las declaraciones de Adara, Ivana se ha defendido: ''A mí me indigna, todo lo tergiversa o cuenta mitad verdad o cosas que ella en su cabeza cree que son así y no lo son. No me conoce, está constantemente tratando de humillarme, tanto ella como la persona que está a su lado''.

''No tenemos igualdad porque yo me llevo muy bien con Hugo y las cosas que tengo que decirle se las digo por teléfono, hablamos de todo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sofía, ¿no será que el problema realmente es con ella misma? tiene tantas frustraciones'', añade la influencer argentina.

Y confiesa que cree que es Adara la que tiene el problema y no ella: ''Le molesta y le irrita por un tema de su propia inseguridad, no es capaz de salir de lo que sabe hacer, que es estar en conflicto con todo el mundo. Yo he avanzado, han pasado cinco años''.

Por otro lado, Ivana afirma que tiene ''muy buena relación'' con Hugo Sierra y que Adara está mintiendo con las acusaciones que está lanzando contra su persona. Además, cuenta que está centrada en la crianza de la hija que tiene en común con Hugo, y que explica que no sabe qué tipo de relación tiene Adara con él.