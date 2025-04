"La península está sin nada... Mi madre me ha llamado superasustada . Estoy viendo las noticias, porque nosotros desde aquí sí podemos, y es increíble cómo se acaba de parar el mundo", señalaba la influencer en el primer storie que publicaba, cuando apenas se había perdido el sistema eléctrico. "Somos completamente dependientes", reflexionaba la que fuera colaboradora, sin ser plenamente consciente de la pesadilla que estaba a punto de vivir .

Tras esas primeras horas con el país paralizado, la joven de 38 años aseguraba que lo primero que iba a hacer cuando el país volviese a la normalidad era hacerse con un kit de supervivencia que cuente con una "cocinilla de camping, con gas, una vela, linterna, pilas...". Después, la cosa se ha ido recrudeciendo y Anabel Pantoja no ha podido ponerse en contacto con David Rodríguez , su pareja y padre de su hija.

Tal ha sido su nivel de desesperación, que no le ha quedado otra que dedicarle un conmovedor mensaje a través de las redes sociales. "Cómo me gustaría que estuvieras aquí con nosotras. Hoy sin poder hablar contigo lo normal, ni hacer videollamadas, te das cuenta de lo j*dido que es esto de la tecnología, pero si no fuera por ella...", ha escrito Anabel Pantoja junto a una fotografía en la que la vemos besándose apasionadamente con David Rodríguez, del que ha estado incomunicada en pleno apagón.