Anabel Pantoja está harta de las críticas . Además de los constantes comentarios negativos que recibe sobre su físico , la sobrina de Isabel Pantoja tiene que cargar ahora con aquellas opiniones de quienes consideran que no está siendo todo lo buena madre que podría ser. Su maternidad está siendo muy comentada en redes sociales y, sus constantes viajes en avión con su hija desde Canarias a la Península han sido ahora objeto de crítica.

La exconcursante de ' Supervivientes ', vive en Gran Canaria , paraíso del que se enamoró gracias a Omar Sánchez y que no quiso abandonar tras su divorcio. Allí, la sevillana se ha comprado una casa y allí ha sido madre de su primera hija con David Rodríguez, la pequeña Alma.

" No creo que sea bueno para un bebé estar aguantando presiones de aterrizajes y despegues cada 10 o 15 días ", escribe una usuaria de Instagram en uno de los últimos posts de la influencer.

"Entiendo que no quieras quedarte sola en Gran Canaria", continúa mientras apunta que lo más beneficioso para todos sería que la hija de Bernardo Pantoja y Merchi Bernal renunciara a su sueño de vivir en las islas. "Quedarte en Córdoba creo que sería la mejor opción", señala en este sentido.

Lo cierto es que no existen contraindicaciones respecto al hecho de volar con bebés de la edad de Alma. De hecho viajar en avión con bebés es posible y relativamente seguro. No obstante, los expertos sí que recomiendan no volar con bebés de menos de una semana de vida.