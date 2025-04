La 'princesa inca' contaba a través de sus redes sociales que, pesando 42 kilos, los daños del atropello podrían haber sido mayores. "Esa furgoneta pudo aplastarme por completo. No quiero imaginar nada peor, simplemente estar centrada en mi recuperación. Aunque me haya dejado en cama, estoy viva... y no sabéis lo que valoro el poder respirar, oler y sentir", señalaba a través de su perfil oficial de Instagram.