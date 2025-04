Y es que los usuarios del universo digital no han entendido por qué todas las publicaciones de la despedida de soltera eran catalogadas como 'publicidad'. Además, todos apuntaban a lo mismo: la gran ausencia de Anabel Pantoja . Por eso, era de esperar que, al poner fin a este maravilloso viaje y aterrizar en España, a Susana Molina se le preguntara por la no asistencia de la que siempre ha sido su gran amiga y alma gemela.

Lejos de esquivar la pregunta, la influencer se ha mostrado muy contundente frente a los medios de comunicación: "Tampoco creo que haya mucha duda. Era evidente que no iba a venir. Ya, si ella quiere contar sus motivos... pero yo creo que son bastante evidentes". Cuando le han preguntado sobre si se podría archivar pronto la investigación judicial contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, la ganadora de 'Gran Hermano' ha respondido así: "He estado completamente desconectada una semana, así que no he podido hablar nada".