"Contemplé la posibilidad de que el mundo tal como lo conocemos pudiera desaparecer. En ese momento veía posible como el derrumbamiento de la estructura de mi vida, de todos los propósitos que me ayudan a levantarme cada mañana. Esto me generó una ansiedad tremenda y me llevó a tener muchas ganas de beber", ha reconocido el rapero que, en medio de este caos, se vino abajo y no veía otra salida que volver a lo que hasta ahora había huido.