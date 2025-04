La pareja intentó por todos los medios mantener su relación alejada de los focos de las cámaras, pero su amor era tal que al poco tiempo hicieron publica su relación y desde entonces no han dejado de dar pasos juntos en la vida. Se casaron en 2018 y aumentaron la familia con la llegada de Matteo y Bianca.

El cantante y la modelo siempre han asegurado que aparecieron en la vida el uno del otro en el momento adecuado y que sin sus pasados nada hubiera sido como es ahora. Ambos se encontraron en el momento de madurez perfecto para comenzar su historia de amor que parece no tener fin.

David Bisbal y Rosanna Zanetti llevan juntos desde el 2016, la pareja se conoció en el momento en el que ambos lo necesitaban. " Si nos hubiéramos conocido antes no estaríamos juntos . Al final hemos llegado en el momento perfecto. Siendo maduros y valorando lo que tenemos, teniendo presente quiénes somos también", señalaba la modelo durante la docuserie ‘Bisbal’.

El actual matrimonio se conoció en febrero del 2016 por un amigo en común . Lo suyo fue amor a primera vista y ella dejó Venezuela y se instaló en España, apostándolo todo por su relación. La pareja, celosa de su intimidad, no ha querido nunca revelar mucho más sobre sus comienzos.

“Nos presentó un amigo. No es ningún secreto. No todo tiene que ser de dominio público hasta el mínimo detalle. Hay cosas que son bonitas dejarla para uno. Tampoco he contado como nos comprometimos ya que es un momento nuestro”, aseguraba la modelo cuando le preguntaron por sus comienzos con el cantante en redes sociales. Sí han confesado a los medios que fue el de Almería el que le “robó” el primer beso.