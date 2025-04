A Fani Carbajo , exconcursante de ' Supervivientes ' y ' La isla de las tentaciones ', le gusta compartir con sus seguidores no solo los momentos más importantes de su vida, sino también su rutina diaria y es por eso que en cuanto ha visto que su hija de siete meses tenía fiebre se lo ha contado a su comunidad de Instagram, a la que después ha informado de que habían tenido que ir a urgencias y con la que más tarde ha compartido el diagnóstico médico de la niña.

"No sé si será el cambio tan brusco que está habiendo en el tiempo, que en todos lados están con el aire acondicionado o qué...", comentaba la madrileña, que nada más llegar a casa actualizaba a sus seguidores con el diagnóstico médico de su niña: "Lo que nos ha dicho el doctor es que tiene otitis, pero que no es por la natación, que es por el constipado que tiene y por los moquitos porque es interno, no es externo".