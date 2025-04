A Gabriel le corre el arte por sus venas, es un apasionado del cine, del piano y no hay día que no se ponga delante de un folio en blanco para dar rienda suelta a su imaginación dibujando. La música también forma parte de su día a día y aunque empezó tocando el violín en seguida supo que el piano era lo suyo.

"En el embarazo empezó a ser más posesivo, él quería dominar. Bloqueaba mi instinto maternal, siempre quería tener el mando", aseguraba la modelo. Pero la mentalidad de Rossy de Palma cambio tras un incidente violento en el que apareció la policía y también tuvo miedo . "Tuve que ir al hospital donde estaba el médico forense. Una señora que había ayudado a mujeres maltratadas me dijo que tenía que cambiar la cerradura, coger a mis hijos e irme a Madrid. Eso es lo que hice".

El hijo mayor de la modelo, Gabriel, siempre ha sido un apasionado del mundo del arte. Le gusta mucho dibujar, así lo deja claro en su perfil de Instagram, donde comparte sus dibujos. "Es lo que hago sin parar desde que era pequeño. Me produce mucho bienestar y no lo hago para mostrarlo sino para mí. Estudio Cine porque creo que me ayudará a contar lo que quiero contar, que igual acaba en un cómic", contaba en una entrevista a la revista Harper's Bazaar.