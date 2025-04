Tras el shock inicial del apagón eléctrico que dejó 24 horas sin luz en la Península Ibérica en la jornada del 28 de abril, toca el momento de analizar las c onsecuencias, los daños y efectos económicos . Del impacto que este colapso histórico ha provocado en su negocio, una pizzería napolitana de gran éxito en Madrid , ha hablado en exclusiva para Outdoor Tony Spina .

Con el apagón eléctrico, su horno de piedra de 'la casa Grimaldi' no se encendió, aunque esa situación nos la matiza el propio Tony Spina. "Yo el lunes estaba cerrado por descanso del personal", nos puntualiza y esa razón es la que evitó que fuese el suyo un desastre mayor. "Nunca abro los lunes, asique por ese lado, yo no tuve pérdidas de ventas", confirma y también respira aliviado de no haber tenido un escenario de caos en su restaurante durante esa jornada.