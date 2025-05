De Raquel Segovia a Rosanna Zanetti: todas las relaciones amorosas de David Bisbal

Cuando David Bisbal todavía no era famoso, comenzó su carrera musical en la ‘Orquesta Expresiones’, donde conoció a Raquel Segovia y empezaron una relación sentimental que traspasaba la musical sobre los escenarios. Cuando el andaluz, entró en la academia que le dio la fama seguía con su chica, aunque el acercamiento con Chenoa hizo que su amor se enfriara y se distanciaran. En su biografía el propio cantante asegura que, en una de sus salidas de la academia en Navidad, no encontró el valor de finalizar su relación. "Cobarde de mí, no me atreví a decirle nada, ni mucho menos a cortar ya nuestra marchita relación". Finalmente se armó de valor y con el móvil de uno de los productores de ‘Operación Triunfo’ llamó a su pareja y dio por terminada la relación en la llamada. Algo de lo que se ha arrepentido en numerosas ocasiones.