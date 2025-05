“Me llamó Leticia Requejo y me dijo que Ana había dado una entrevista hablando mal de mí. Imagínate el lote a llorar que me di. No la llamé porque quería ver la entrevista y, cuando la vi, no me lo creí. Dijo que no la había defendido durante su paso por ‘Supervivientes ’”, explicaba.

“Yo he querido mucho a Ana. Es buena persona y me he reído mucho con ella, no puedo hablar porque se ha comportado bien. Hemos pasado buenos momentos y malos, pero no sé quién le ha dicho que no la he defendido si hasta dije que, si ganaba, yo le entregaba el cheque”, afirmaba, con rotundidad, Olga Moreno.