Hace unas semanas, Susana Bianca anunció que había recibido un complicado diagnóstico médico: "Estoy viva, pero es bastante grave"

La exconcursante de 'GH VIP' ha tenido que pasar por quirófano y ha reaparecido tras una semana para explicar cómo se encuentra

La amiga de Jessica Bueno y Amor Romeira ha asegurado que nunca había estado "tan débil" y ha compartido un vídeo llorando

Susana Bianca, exconcursante de 'GH VIP', ha reaparecido en Instagram tras una semana ausente para dar la última hora sobre su estado de salud y explicarle a sus seguidores cómo ha ido la operación a la que ha debido someterse debido a su enfermedad y lo ha hecho con una serie de vídeos tomados en el hospital y con una desgarradora carta abierta en la que se abre como nunca.

Hace un par de semanas, la que fuera la amiga íntima de Jessica Bueno en 'Gran Hermano VIP', anunciaba a sus seguidores que había recibido un complicado diagnóstico médico. "Estoy viva, pero es bastante grave [...] He recibido una noticia sobre mi salud que no esperaba. Me dejó en shock. Aún estoy intentando asimilar lo que me dijo el cirujano", declaró la canaria, que también comunicó que debía pasar por quirófano.

Ahora, una semana después de ser intervenida, ha reaparecido en Instagram para confesarle a su comunidad que ha sido una de las peores semanas de su vida y ha adjuntado vídeos llorando y con la vía puesta en el hospital para que se hagan una idea de cómo han sido sus últimos días: "La operación... ufff el dolor tan desagradable y fuerte, la fiebre tan alta, los hospitales, el postoperatorio que no termina, un apagón justo cuando me sentía al borde… Jamás había estado tan tan débil".

Unas palabras con las que revela que, además de todas las complicaciones derivadas de su operación, vivió el apagón que dejó a toda España incomunicada en pleno postoperatorio. "Me vi tan vulnerable que no tengo palabras. Pero hoy, aunque sea solo un poco, siento que estoy regresando. No estoy bien del todo, pero empiezo a ver luz…", ha añadido con un tono de esperanza, aunque también ha señalado otra de las partes más negativas de este proceso y es ver que muchas personas a las que consideraba amigas no han estado a su lado.

"Este proceso me ha removido todo. Me ha dolido el cuerpo, pero también el alma. He llorado, he tenido miedo, he sentido soledad y también gratitud. Porque lo agarramos a tiempo, porque estoy viva, porque sigo aquí con mi energía, mi sonrisa, que jamás la perdí, ni en quirófano", ha escrito la exnovia de Zeus Montiel, que se reconoce con fuerzas para seguir hacia adelante.