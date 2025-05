En vistas a esta nueva versión de sí misma a la que quiere llegar, al igual que hizo con Jonan Wiergo , con quien quiso resolver el conflicto que tenía, la influencer ha decidido tener una conversación con el colaborador de televisión. Por este motivo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido reencontrarse con su excompañero de ‘Secret Story’ en el plató de su podcast: “Estoy aprendiendo a dar segundas oportunidades” . La madrileña se lo ha comunicado a su madre, quien no ha dudado en reaccionar a la noticia.

Pese a todo, la que fuera concursante de ‘GH’ le ha dedicado unas contundentes palabras al periodista y no se ha cortado a la hora de confesar cuál es su verdadera opinión sobre él: “Cuando tienes a una persona en frente, impone más”. La madre de la presentadora del videopodcast, que no pierde la fe en que su hija pueda solucionar todos los problemas que llevan arrastrando desde hace años: “A mí me cae bien, creo que tenéis una conversación pendiente”.