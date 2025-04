Montoya vuelve a estar en el ojo del huracán. Unos audios filtrados en los que el concursante de 'Supervivientes' afirma no conocer a su defensor en plató , Vier Márquez , han desatado un aluvión de comentarios y teorías. “No le conozco de nada”, se escucha decir a Montoya en una grabación que ha generado un fuerte revuelo tanto dentro como fuera del programa.

La encargada de dar a conocer estos audios ha sido Alexia Rivas , colaboradora de 'Vamos A ver', quien explicó que, en las grabaciones, Montoya reconoce haber elegido a Vier no por amistad, sino por estrategia , señalando que lo hizo porque “tiene contactos, sabe hacer televisión y manipula muy bien”.

Según se ha debatido en 'Vamos A Ver', los audios podrían reflejar que Montoya no es el concursante pasional y espontáneo que aparenta, sino alguien con un plan muy medido para avanzar en el concurso. Y más aún: algunos de los colaboradores apuntan a que todo esto podría ser “una jugada de Anita” .

Ante la polémica, Vier también ha dado su versión: “Me gustaría escuchar los tres minutos que hay. No lo pongo en tela de juicio, pero lo quiero escuchar entero. Nos conocemos de hace años. Tiene diez años menos que yo y se está cuestionando algo que no se tiene que cuestionar. Estoy tranquilo, no estoy enfadado. Puede que esto sea algo fuera de contexto. Confío en Montoya, se habrá expresado mal”, declaró.