Hace mucho tiempo que Elsa Pataky puso rumbo a Hollywood y eso cambió su vida para siempre. La actriz quiso probar suerte al otro lado del charco, pero lo que no sabía es que conocería al amor de su vida y que eso le haría replantearse todos sus objetivos. Su carrera profesional quedó en un segundo plano cuando se convirtió en madre, pues comenzó a escoger los proyectos con más cuidado , teniendo en cuenta no solo el interés para ella, también para la familia que formó al lado de Chris Hemsworth.

Ahora que sus hijos son más mayores, aceptar proyectos es más sencillo. Cada vez es más fácil volver a encontrar a Pataky en series y producciones , lo que también hace que sea más fácil encontrarla en España, no solo para algunos de esos roles, también porque no es raro que vuelva para poder promocionarlos. Además, no son pocas las firmas que apuestan por ella como imagen.

Si bien su vida habitualmente está en Australia, país de donde es originario su marido y que cuenta con la vida al aire libre que ambos aman , siempre que pueden se escapan a disfrutar del hogar de Elsa, aprovechando las vacaciones para poder reconectar con sus orígenes, sus amistades y su familia, ocasiones en las que no es raro que su marido y sus tres hijos la acompañen. Sea sola o en buena compañía, hay algo a lo que Elsa no quiere renunciar y que es imprescindible para ella cada vez que vuelve a casa.

“Nada más llegar a España, donde voy tiene que haber un plato de jamón y una tortilla de patatas”, confesaba sobre sus preferencias gastronómicas. “A mí me encantan. Yo las hago en casa, pero no me salen tan bien, en España sabe todo mucho mejor”. Unas palabras con las que dejaba claro que comparte favoritos con muchas otras personas, aunque no especificó si la tortilla que más le gusta es con cebolla o sin cebolla, tal vez porque no le dio importancia o porque no quería comenzar una batalla imposible de ganar.