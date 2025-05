La Feria de Abril ha comenzado por todo lo alto y muchos son los rostros famosos e influencers e influencers que están ahora mismo en Sevilla disfrutando del ambiente y luciendo sus mejores trajes. Sin embargo, el ferial contará con una ausencia importante . Omar Sánchez , ,exconcursante de ' Supervivientes ' y persona ilustre en esta cita al no faltar nunca en cuatro años, ha explicado por qué no va a asistir este año : su motivo de peso .

Para evitar que surjan todo tipo de teorías por su ausencia, Omar Sánchez se ha querido adelantar a las habladurías y no solo ha tirado de nostalgia subiendo una foto de su última Feria de Abril en Sevilla, sino que también ha dado las explicaciones que él ha creído convenientes. "Lamentablemente este año no puedo asistir. Me da mucha penita porque como cada año iba a estar rodeado de buenos amigos, buen ambiente, música, pero el trabajo me llama y es importante", ha comenzado diciendo.