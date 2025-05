La influencer muestra el proceso del cambio de look y aprovecha también para contestar a Fani Carbajo tras un desafortunado comentario que dejó en sus redes sociales. Patri está muy feliz con su nueva vida y no quiere que nadie la perturbe. Le ha costado mucho salir adelante y sigue en proceso de sanación, por lo que no va a permitir que nadie la juzgue. “Nadie sabe lo que yo he pasado”, reconoce la catalana. Este cambio de look le sirve para dejar su pasado atrás de una vez por todas y comenzar de nuevo.