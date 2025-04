“No me esperaba que fuera tan fácil”, afirma la influencer. Patri tenía miedo de enfrentarse a esta situación, pues sabe de muchas parejas que van a malas y no llegan a ningún acuerdo. Por suerte, no ha sido su caso con Lester. Aunque tuvieron algunos problemas, los dos quedaron satisfechos con lo que le tocó a cada uno. La pareja se repartió la casa de Lanzarote, la casa de Barcelona, el terreno y la furgoneta, además de hablar sobre con quién se quedará a vivir su dálmata Pongo.