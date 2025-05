Me enseñaste qué es el amor y me cambiaste la forma de querer

"Seis años después te has convertido en la mujer que eres hoy en día. Desde que te conocí, supe que serías mi todo. Me cambiaste la forma de querer, incondicionalmente. Me enseñaste qué es el amor y qué es estar enamorado. Gracias por todo lo bueno. Te amo, mi Tani. Feliz cumpleaños mi amor", ha escrito el que fuera nombrado Míster España en 2015, que ha dejado sin palabras a sus seguidores al sacar a la luz este vídeo inédito, de lo más romántico y pasional, del momento en el que conoció a Tania Medina.