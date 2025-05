Andrés Velencoso, conocido por trabajar con marcas de alta gama como Chanel o Louis Vuitton , ha sido pillado 'in fraganti' en una playa de Ibiza . Su estreno de la temporada estival ha estado marcado por esas imágenes en las que el modelo aparece con una toalla.

Lo que sí que no se esperaban ni Leticia Requejo, ni Miguel Ángel Nicolás, ni Paloma Barrientos, entre otros, era un desnudo integral en el actor de series como '&B, de boca en boca'. Eso sí, el momento en que se quita la ropa no podemos ver su cuerpo por cuestiones lógicas. Pero no te preocupes, porque seguro que la imagen del modelo te dejará sin palabras. Ya sabes, ¡no pierdas el tiempo y dale ya al play!