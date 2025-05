En su discurso, Nicky es totalmente sincera acerca de sus primeras impresiones sobre su nuera: "Conocí a Patry y yo la acepté y la miré, siempre he sido una madre de mirar y decir: 'Buenos días, ¿qué tal?'. Con el tiempo me di cuenta de que era una mujer con un carácter muy fuerte, muy especial. Al principio fue difícil de entender, pero de repente un día abrió su corazón y me di cuenta lo sensible que es la puñetera, pero se hace la dura, tiene una coraza".