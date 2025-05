Tania Medina demuestra que no es necesario gastar demasiado para conseguir un 'look de 10' y ser una de las más elegantes de la Feria de Sevilla. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha dispuesto a compartir ideas con sus seguidoras, a las que sorprende con un vestido de lunares de SHEIN que no es precisamente un traje de flamenca.