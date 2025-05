"Este año contigo ha sido el más maravilloso de mi vida. Ha estado lleno de momentos inolvidables, de risas, abrazos y miradas cómplices. No todo ha sido bonito, hemos tenido que superar momentos muy duros y distancias muy largas, con amor y paciencia, sobre todo con paciencia jjajajs. No ha sido perfecto, pero ha sido real… y es nuestro", escribe el creador de contenido. "Me has cambiado la vida, me has enseñado a amar mejor, a soñar más grande y a creer en un “nosotros” que puede con todo. Por eso y mucho más, TE AMO, más que a nada en el mundo cabeza de chorlito. Esto solo es el principio…", agrega.