De su primer reality guarda relación con Suso Álvarez, que ahora es su compañero en 'Los vecinos de la casa al lado' y 'Supervivientes'. "¡Cómo me alegro! ¡Enhorabuena pareja! Sabía que lo ibais a conseguir", le ha dicho el catalán. Sofía Suescun, ganadora de aquella edición, era su amiga hasta que se enemistaron en 'Supervivientes All Stars'. Pese a que ahora ya no son amigas, la navarra le ha dado 'me gusta' a la publicación, demostrando que se alegra por ella.