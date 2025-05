Sandra Salinas 13 MAY 2025 - 15:04h.

Alejandra Rubio asegura que la noticia le pilla por sorpresa, que no le da importancia pero le desea que viva un embarazo como ella no pudo vivirlo: sin que le molestaran

Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, embarazada: todo lo que se sabe de la inesperada noticia

Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, está embarazada. Lo anunció ya con una tripita que revela su avanzado estado de gestación y la noticia ha sorprendido a todos y también a Alejandra Rubio, actual pareja de Carlo, que reaccionaba en ‘Vamos a ver’ y lanzaba un reproche velado.

La exnovia de Carlo Costanzia llevaba semanas desaparecida, la última relación que conocimos fue la que mantuvo con Yulen Pereira pero en la imagen que ella misma ha publicado en Instagram aparece sola y en compañía de amigas, con lo que no sabemos si mantiene una nueva relación o quién es el padre del bebé.

La reacción de Alejandra Rubio al embarazo de Jeimy Báez

Desde el plató de ‘Vamos a ver’, Alejandra Rubio reaccionaba. No sabe qué dirá Carlo si la prensa le pregunta pero apuntaba: “Dirá lo que piensa, que le parece muy bien, no sé…”

Pero ¿Qué piensa ella? La colaboradora del programa se mostraba muy sincera: “Es que me da igual, me parece una buenísima noticia”. Eso sí, no dudaba en lanzar un reproche: “Ojalá viva su embarazo tranquila, que nadie le perturbe ni le moleste ni nada”.

“Como te pasó a ti”, apuntaba Adriana Dorronsoro y ella afirmaba: “Por supuesto, sé lo que sufre una mujer embarazada porque nos cambia el cuerpo, se nos revolucionan las hormonas”.

Eso sí, insistía en que un embarazo siempre es “una buena noticia” y que se alegra por ella.