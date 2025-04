Tras el nacimiento de su hija Mía, Danna Ponce tomó la decisión de cerrarse al amor. Después de más de tres años completamente soltera, Danna Ponce conoció a su exnovio cuando tenía 24 años y primero se convirtieron en grandes amigos hasta que se dieron cuenta de que estaban enamorados. La influencer, que pensaba que no volvería a estar con nadie después de convirtió en madre, descubrió con Víctor que eso no era verdad.

"Fue la primera persona que me demostró que no tenía que ser así", exclama la exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso'. Danna Ponce relata cómo fue avanzando su intenso romance, que terminó con los dos dándose el 'sí, quiero'' en el altar. "Nos casamos en México en una playa", explica la influencer, que no puede contener las lágrimas al pensar en lo importante que ha sido el mago Pando para ella. "Me emociono y me pongo a llorar", señala.