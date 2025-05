Equipo mtmad 13 MAY 2025 - 20:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de la posible boda entre su hermano y China Suárez

La noticia sobre el supuesto compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez no ha dejado a nadie indiferente, y mucho menos a su hermana, Ivana Icardi. En este programa de ‘En todas las salsas’, Lía Roman cuenta que ha hablado con la exconcursante de 'Supervivientes' sobre esta supuesta boda. Ivana, que contaba hace unos meses el acercamiento de Mauro con su madre, reacciona a la posible pedida de mano de Mauro Icardi a la China Suárez, en exclusiva.

“Llevan tan solo 5 meses juntos”, comienza explicando la colaboradora, subrayando la rapidez con la que Mauro ha dado pasos importantes con su nueva pareja. Lía ha querido hablar con Ivana para descubrir más detalles sobre esta sorprendente noticia y para saber si una boda podría acercar posturas entre los hermanos. Después de tantos años distanciados, un evento tan especial como este podría provocar una reconciliación en la familia Icardi.

De momento, Ivana reconoce que no está involucrada en los preparativos del supuesto enlace. “Ella no está invitada”, revela Lía Román haciendo referencia a la conversación que tuvo con Ivana. “Vamos a ver una boda vacía”, especula la colaboradora. Si la noticia del matrimonio no llega a unir a Mauro Icardi con su familia de nuevo, cuando se celebre su boda con la China Suárez habrá muchas sillas vacías.

Más allá de la confusión de la cantante por la noticia de la boda, Ivana no ha dudado en apuntar directamente a Wanda Nara como responsable de la ruptura familiar. “Le echó la culpa a Wanda de su ruptura familiar”, recuerda Pedro Jota. La relación entre Ivana y Wanda ha sido tensa desde hace años, provocando que la comunicación entre los hermanos se deteriorase definitivamente.

“A lo mejor ahora que ya no está con Wanda quiere acercar posturas con su hermana”, agrega Pedro Jota. Ahora, con la noticia de la boda y con Wanda Nara fuera de la familia Icardi, los hermanos podrían intentar reconciliarse después de tantos años. ¡Descubre la opinión de Ivana Icardi! Por otro lado, este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de salseos. Bayan cuenta, por primera vez, cómo pilló a Eros en la cama con otra chica y Adrián Creus desvela en qué punto está su relación con Nerea ¡No te pierdas nada!