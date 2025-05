Equipo Outdoor 14 MAY 2025 - 18:45h.

La influencer ha acudido al evento acompañada de su hijo Luca, pero sin Borja González, que continúa su concurso en 'Supervivientes'

La conmovedora reflexión de Borja González sobre su relación consigue emocionar a su pareja Ana López: "Tengo que darles tiempo de calidad"

Ana López ha acaparado todas las miradas en la boda de su hermano. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado a sus seguidores la ilusión con la que ha vivido este evento tan especial, marcado por la ausencia de Borja González, que continua su concurso en 'Supervivientes'. A pesar de esta gran falta, la influencer ha presumido de su impresionante look, un vestido que ella misma ha descrito como "digno de alfombra roja".

Hace ya más de dos meses desde que Borja González pusiera rumbo a Honduras para embarcarse en una de las mayores aventuras de su vida. Desde entonces, el concursante de 'Supervivientes' se ha perdido varios momentos importantes para su entorno más cercano, como el Día del Padre, el Día de la Madre y, ahora, la boda del hermano de Ana. Aunque la distancia se ha hecho notar, Borja ha intentado estar presente en estos momentos, como ocurrió en el Día de la Madre, cuando sorprendió a Ana con un emotivo gesto.

Sin embargo, la ausencia de Borja no ha impedido que la amiga de Marieta y María Aguilar disfrutara plenamente de uno de los días más importantes de la vida de su hermano: "Ayer viví uno de esos días que te llenan el alma y la memoria del móvil". "Tenía muchas ganas de darlo todo con mi familia: photocall, canciones cutres, bailes sin dignidad..." ha confesado.

En cuanto a su look, Ana ha deslumbrado a todos los invitados con un vestido de más de 590 euros y de color champagne, combinado con unas sandalias negras y joyería dorada. Con cuello alto y manga larga, el vestido destacaba por una impresionante abertura lateral que dejaba al descubierto una de sus piernas. Además, el acabado plisado y la caída fluida del vestido combinaban a la perfección con el cinturón ancho de hebilla dorada que marcaba su silueta y aportaba un toque de elegancia. "Un look digno de alfombra roja que acabó en zapatillas", ha bromeado la influencer, compartiendo con sus seguidores una imagen del final de la noche en la que no queda ni rastro de las sandalias.

A pesar de haber lucido este deslumbrante look, la empresaria tuvo una clara competencia, un invitado de lo más especial que se convirtió en el protagonista de la noche. "Mi pequeño Luca iba tan guapo que se robó todas las miradas", ha comentado orgullosa la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', compartiendo una imagen en la que podemos ver a su hijo Luca luciendo un traje verde con camisa blanca y pajarita.

Como cierre de una celebración llena de momentos especiales, Ana también ha revelado algunos de los momentos más especiales y divertidos de la noche: "Rompí una lámpara en el momento de los anillos y me regalaron un ramo por ser una hermana ejemplar".