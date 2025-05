Equipo mtmad 14 MAY 2025 - 17:42h.

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' desvela por qué considera que Andrea Arpal está perdida

Joel Benedicto se estrena en ‘En todas las salsas’ contando varias exclusivas sobre su relación con Andrea Arpal. Antes de retomar definitivamente su relación, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ intentaron reconciliarse y tener una buena relación después de su polémica ruptura. Joel, en el videopodcast, contó todos los detalles de este intento y confesó que Andrea Arpal estaba muy perdida. Además, opinó sobre sus amistades y desveló por qué las considera malas influencias.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llegó dispuesto a contar toda la verdad sobre su relación con Andrea. Tras admitir que la catalana ya no estaba conociendo al futbolista Riqui Puig, cómo había predicho ya, Joel habló sobre cómo se encontraba Andrea y la tachaba de estar perdida. “Está dando una cara que no es ella”, afirmaba el influencer antes de volver con ella. La propia Andrea ha contado a través de sus redes sociales que está pasando por una mala racha y que perder su intimidad tras la participación en ‘La isla de las tentaciones’ le está pasando factura.

“Está descentrada, sale mucho de fiesta”, explicaba Joel. Siendo la expareja de Andrea, Joel considera que la conoce lo suficiente como para saber que no está bien y que se está dejando llevar por malas influencias. “Está con malas influencias”, aseguraba el catalán. Tras la insistencia de los colaboradores, Joel desvelaba quién de las amistades de Andrea no considera buenas para ella. “Me voy a meter en un melón”, aseguraba. Para sorpresa de todos, el influencer mencionó de las compañeras de Andrea de ‘La isla de las tentaciones’.

Joel está muy preocupado por Andrea Arpal, la ve muy perdida y descentrada y le echa la culpa a sus amistades. Desde que se grabó ‘La isla de las tentaciones’, Andrea se ha juntado mucho con sus compañeras de edición, creando un vínculo de amistad con ellas. Sin embargo, Joel considera que no le están haciendo ningún bien. “Yo no veo a Andrea dentro del círculo de ‘La isla de las tentaciones’”, admitía preocupado. Tras desvelarse los nombres de las que considera malas influencias, Joel contaba en 'En todas las salsas' por qué cree que no van a llegar nunca a tener una amistad verdadera.

El influencer pisaba el plató de 'En todas las salsas' sin ninguna intención de dejarse nada en el tintero. Después de desvelar los motivos por los que considera que Andrea está perdida y quienes son las malas influencias, Joel revelaba el nombre del famoso 'topo' de 'La isla de las tentaciones'. Tras las acusaciones de algunos de sus compañeros de filtrar información que se hablaba por los grupos de Whatsapp, el creador de contenido dice el nombre del que realmente filtró todas sus intimidades ¡No te lo pierdas!