Sandra Salinas 16 MAY 2025 - 15:19h.

Unos audios de Alejandra Rubio contra su tía, Carmen Borrego, provocan una polémica que cuestiona la relación de la familia

Carmen Borrego responde al audio en el que Alejandra Rubio carga contra ella: "¿Que no le gustó mi exclusiva? Lo siento, no le voy a pedir permiso"

Un audio de Alejandra Rubio criticando duramente a Carmen BOrrego ha generado la polémica. El conflicto ha despertado las dudas sobre su relación, se ha dicho que los hijos de Carmen no conocen al bebé de Alejandra y la colaboradora aborda la situación en el plató de 'Vamos a ver'.

Todo empezó tras la exclusiva de CArmen Borrego en la que mostró la casa de Málaga de su madre, María Teresa Campos. A Alejandra Rubio no le pareció apropiado ni que su tía hablara poco después de la muerte de su abuela ni que posara en la que fue su habitación. Así se lo dijo a alguien de su confianza en un audio que ahora ha visto a la luz y en la que se dirige a Carmen con descalificativos como "subnormal".

Su tía le restó importancia, cree que todo es fruto de un calentón y recordaba que su sobrina lo dijo en privado. Advertía que no abrirá una guerra con ella pero también dejó claro que hizo su entrevista con respeto y que no tiene que pedir permiso a su sobrina para hacer nada.

La polémica no ha cesado a pesar de que públicamente tía y sobrina se muestran tranquilas e incluso se ha dicho que su relación es tan fría que los hijos de Carmen no conocen al bebé de Alejandra, Carlo.

Alejandra respondía en 'Vamos a ver'. Su prima Carmen sí que conoce a su hijo pero José María Almoguera no, eso sí, explicaba que esto no supone un conflicto entre ellos: "No ha tenido ocasión, es que no he quedado con él fuera, yo sí conozco a su hijo y él a mi lo conocerá cuando se tengan que conocer".

"No es porque haya un problema, no se conocen porque yo ahora mismo estoy del trabajo, tampoco es que tenga una vida social yo...", explicaba la colaboradora y añadía que está o con su hijo o trabajando: "De vez en cuando veo a mis amigos, no ha habido ocasión, igual que hay amigas mías que aún no conocen a mi hijo".

Alejandra Rubio responde a su tía, Carmen Borrego: "Lo que dije estuvo fatal"

"Entre que ahora tengo un hijo y por obligación tiene que ver al abuelo, a la abuela, luego a la otra abuela... no puedo estar todo el día con mi familia, dejadme un poco vivir", bromeaba Alejandra e insistía en que tiene buen rollo con su tía: "Le vuelvo a pedir disculpas, estuvo fatal lo que dije, lo dije en privado en un momento de calentón, tampoco lo dije con un tono horrible sino de dejadez porque hablo así".

