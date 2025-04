La colaboradora de televisión emite un importante comunicado a pocos días de su nueva transferencia embrionaria

La exconcursante de 'Supervivientes' tiene miedo de no haber tomado la decisión correcta

Diagnostican a Marta Peñate un nuevo problema de salud que dificulta su embarazo

Marta Peñate ha tomado una importante decisión de cara a su embarazo. Tras sufrir un aborto el pasado mes de octubre, después de conseguir quedarse embarazada por primera vez, la influencer y colaboradora de televisión se realizará una nueva transferencia embrionaria en los próximos días. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado en un vídeo en el que reflexiona y pide opinión, ya que tiene dudas de estar o no tomando la decisión correcta.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' -reality en el que se dio a conocer- ha querido ser muy honesta con su comunidad, a los que ha contado en qué punto se encuentra de su proceso de fertilidad. "Después de reflexionar bastante sobre esto he decidido que voy a ser sincera", ha comenzado señalado la nacida en Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años.

Para ella, sus intentos de embarazo es probablemente lo más íntimo y delicado que comparte públicamente a través de sus redes sociales. De ahí a que le de tantas vueltas al hecho de cómo tratar el tema. Pero, en esta ocasión, la que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha decidido no esconder los procesos por los que va a pasar, para así no tener que fingir un estado de ánimo en el que no se encuentra.

Según ha explicado, el próximo 2 de mayo es la fecha que le han dado para realizarse esta nueva transferencia. "Es otro intento de embarazo. En un primer momento pensé en no contarlo, como la última vez. Pero es que aquella vez lo pasé mal porque desaparecí un poco de televisión, no subía mucho contenido a redes, me preguntabais muchísimo...", reconoce la colaboradora, que ahora ha tomado una decisión muy diferente.