La modelo ha anunciado una inesperada noticia dos años y medio después de la muerte de su 'princesa'

Tamara Gorro explica la promesa que le hizo a Valeria antes de fallecer por el cáncer

Tamara Gorro ha comunicado una feliz noticia tras el fallecimiento de su 'princesa', hace dos años y medio. La modelo que se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hecho partícipe a sus seguidores de esta gran alegría, que ha llegado para ella de forma completamente inesperada.

La influencer movilizó a sus más de dos millones de seguidores de Instagram por la causa de Valeria, a quien ella llamaba su 'princesa'. La pequeña luchó durante cinco años contra el cáncer y su sonrisa, a pesar de las adversidades, y sus ganas de vivir fueron ejemplo para muchos. La madre de Sheila y Antonio la consideraba como una hija adoptiva, y no era raro verla pasando largas jornadas en el hospital.

Ahora, Tamara Gorro y la familia de Valeria han recibido una feliz noticia que ha llegado para todos de forma inesperada. Consciente de lo mucho que alegraría a sus seguidores, la exmujer de Ezequiel Garay los ha hecho partícipes de todo a través de una emotiva publicación de Instagram.

"Los milagros existen", empieza contando la televisiva, que ha compartido varias fotografías junto a la madre de su 'princesa'. Unas imágenes en las que aparece besándole la tripa y anunciando así su embarazo. Un bebé que no era buscado y que Tamara Gorro cree que ha sido enviado por Valeria desde donde quiera que esté.

"El mayor dolor que puede existir es perder a un hijo. La luz de tu vida se apaga para siempre, pero la claridad en el camino puede aparecer… y este es uno de esos casos", señala la que fuera tronista de 'MyHyV'. "Mi hermana (familia que yo he elegido) está embarazada. Amiga, este bebé no ha sido buscado, pero tu hija desde el cielo te lo ha mandado. Y no para sustituirla porque Valeria es insustituible", reflexiona.

Tras este inesperado positivo, Tamara Gorro cree que ahora van a "estar felices" y que recuperarán "la paz y la sonrisa". Aunque es consciente de que será difícil, la modelo no cabe en sí de alegría al anunciar a sus seguidores que "va a ser tía" y no ha dudado en mandarle unas emotivas palabras a Valeria. "Gracias, mi princesa, te fuiste dejando una huella muy grande pero allá donde estés, sigues entregando tu bondad y haciendo notar que nunca soltarás a los tuyos", ha escrito la modelo tras anunciar esta feliz noticia.