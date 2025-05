Fiesta 18 MAY 2025 - 18:25h.

Un confidente desvela haber sido testigo de la mala relación entre Andy y Lucas: "No se soportan"

Fuerte bronca entre Andy y Lucas con "más que palabras", según los testigos: "Hubo gritos y golpes"

El hecho de que varios testigos apuntaran a una supuesta pelea entre Andy y Lucas en un camerino durante la pausa de un concierto, ha hecho que se reabra el debate sobre la relación entre estos dos cantantes. El propio Lucas intervino en el programa de 'Fiesta' para aclarar qué era lo que había sucedido realmente entre él y su compañero y aseguró que la relación con Andy era buena. Pero ahora el programa presentado por Emma García aporta un testimonio que podría contradecir lo que dice el cantante. Se trata de una persona que pertenece al círculo cercano de este dúo musical y que asegura que "se llevan fatal".

¿Es cierto que Andy y Lucas tienen mala relación?

Pese a que ambos se preocupan por desmentir que haya habido un conflicto entre ellos (más allá de alguna que otra discusión a lo largo de sus veinte años de carrera profesional), muchos son quienes aseguran que la relación entre ellos es mala. 'Fiesta' aporta un testimonio clave que podría arrojar algo de luz: "Yo he visto que han llegado en coches separados a los conciertos y han estado separados en los camerinos y, al salir, ya se han puesto juntos como si nada, a echarse fotos con sus fans. Después, en ningún sitio coincidían, y esto ha así durante muchos años".

Según esta persona, Andy y Lucas "luego aparentan llevarse bien, ¿qué van a hacer? Tienen una imagen que mantener, tienen que mantener sus conciertos. No me sorprende que se hayan podido pegar, en absoluto. O sea, más de una vez ha pasado eso, más de una vez me consta que han podido llegar a las manos". Asegura también que "los dos tienen bastante carácter", que chocan porque "tienen formas de ver la vida muy diferentes" y que "Lucas se echó la responsabilidad encima porque Andy es muy exigente, pero al final ha llegado un momento en el que no se soportan".

"No hay absolutamente ninguna buena relación fuera de los conciertos. O sea, la relación está rota", remata este confidente, que habla en exclusiva para 'Fiesta'. Por su parte, Iván Reboso asegura que los ha entrevistado y da su opinión al respecto después de haber presenciado algo de mal rollo entre ellos. Tuvo una conversación en un ascensor con Andy y su representante en el que el cantante llegó a decir (refiriéndose a Lucas) "¿Ves? ¿Ves cómo es? Pues así es siempre". "No tienen la buena relación que intentan vender en los platós", sentencia el periodista.