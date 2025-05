Las románticas imágenes del primer crucero de Marieta y Suso Álvarez: "Con el amor de mi vida"

Equipo Outdoor 18 MAY 2025 - 11:35h.

Suso Álvarez y Marieta han disfrutado de su primer crucero juntos y han compartido en redes sociales las románticas imágenes

Suso Álvarez y Marieta han pasado unas vacaciones de ensueño. La pareja ha disfrutado de un romántico crucero y han compartido con sus seguidores en redes sociales algunos de los mejores momentos de la travesía. Para ambos era el primer crucero y lo cierto es que no han podido elegir mejor compañía para disfrutarlo.

Y es que Marieta y Suso Álvarez están cerca de cumplir un año de relación, comenzaron a salir en julio del año pasado, poco después de que ella regresase de Honduras tras conseguir llegar a la final de 'Supervivientes'. Marieta confesaría más tarde que se quedó completamente prendada del colaborador de los debates del reality y que desde entonces "estuvo pico pala" con él.

Los dos presumen de su amor en redes sociales y los dos comparten imágenes de su día a día conviviendo juntos en compañía de sus dos perritos, Lobo y León. Ahora, la pareja se ha embarcado (nunca mejor dicho) en una nueva aventura con un crucero que les ha unido aún más y del que Suso Álvarez ha compartido un romántico vídeo en redes sociales.

Marieta le propuso a Suso tener una relación abierta

La influencer compartía hace algunas semanas en sus redes sociales un vídeo que daba mucho que hablar. Marieta destapaba que casi al principio de la relación le propuso a su chico tener una relación abierta. En el vídeo, Marieta se sinceraba como nunca con sus seguidores, a los que les contaba que no tiene actualmente una relación abierta con la persona con la que quiere casarse y tener hijos, pero que no lo descarta en un futuro porque, ante todo, quiere que su relación no se rompa, por lo que cree que abrirla en cierto punto puede ser una buena idea para evitar el desgaste.

Y es que Marieta ha explicado que le ofreció a su novio tenerla cuando empezaron a salir: "El primer día yo le dije que no me importaría tener una relación abierta porque creo que soluciona muchas cosas: te ayuda a jugar un poco y no te hace entrar en la rutina. Es verdad que me veía capaz porque tengo gente alrededor que tiene relaciones abiertas".

La respuesta de Suso en ese momento fue: "¿Estás segura?"; y la colaboradora se mostró totalmente convencida, aunque dos semanas después cambió de opinión: "A las dos semanas le dije: 'Mira no, no me veo capaz, de momento. Tan al principio no lo necesitamos'. Y él me dijo que ya sabía que yo me había venido arriba".