Lara Guerra 18 MAY 2025 - 09:30h.

Oriana Marzorli regresa a Telecinco dispuesta a revivir su pasado y a enfrentarse a todas sus polémicas

Oriana Marzoli se sincera sobre su historia de amor con Iván González: “Hay algo que no me perdona”

La que fue una de las tronistas más icónicas de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’ regresa a esta casa dispuesta a abrirse en canal para revivir todo su pasado desde su lado más personal. Oriana Marzorli afronta sus cuentas pendientes en ‘Inside Oriana.

Tras profundizar en todas sus relaciones, especialmente en aquellas que más le han marcado, la influencer ha recordado también los conflictos que ha protagonizado con periodistas: “¿Cómo no voy a hablar si me trata mal un periodista o pseudoperiodista?” se pregunta.

Además, Marzorli no ha dudado en explicar que periodistas como Terelu Campos la calificaron de “mala influencia para su hija”. Y no solo esto, sino que asegura haber sufrido un episodio con Alejandra Rubio que la deja atónita ante las palabras de su madre: “Toda mi vida me acordaré de un episodio en el que yo me quise ir de una discoteca porque yo no quería que Alejandra conociese a un chico que para mí era mucho mayor que ella”, confiesa.

Por último, lanza un dardo directo a Terelu Campos: “Siempre me he considerado una mujer muy sana, demasiado ‘sanita’, gracias a Dios, así que de mala influencia nada”.

Episodio completo: Oriana Marzoli hace un recorrido por su pasado televisivo

En el primer episodio de 'Inside Oriana', la influencer revive su infancia en Venezuela y hace un recorrido por su amplio paso televisivo. Además, Oriana se enfrenta a todas sus relaciones amorosas que más le han marcado para abrir al completo su corazón y desvelar su faceta más personal, sin tapujos.