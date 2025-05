Berto González 19 MAY 2025 - 10:00h.

Joel Sánchez estudió una carrera universitaria de Ingeniería en Organización Industrial que finalizó antes de dedicarse a su verdadera pasión: la interpretación y el modelaje

Joel Sánchez está viviendo uno de los momentos más dulces en su carrera interpretativa, que justo acaba de despegar. El actor que da vida al personaje de Roberto en 'La Favorita 1922', dio el salto a la fama con un personaje estelar en el sping off de una serie muy conocida con el que se ha convertido en un actor revelación. Desde entonces, su carrera interpretativa no ha dejado de crecer y son varios los directores de cine de nuestro país que han puesto sus ojos sobre él. Además, no ha dejado de trabajar en diferentes proyectos relacionados con la moda, la publicidad y las redes sociales.

El actor que da vida al personaje de Roberto, el peculiar camarero del restaurante de 'La Favorita 1922', comenzó en el mundo de la interpretación hace apenas cuatro años cuando terminó sus estudios de Ingeniería en Organización Industrial y decidió probar suerte en la industria del cine y el modelaje ya que su verdadera pasión es la interpretación y la moda. Y desde que empezó, no le ha ido nada mal.

El de Lanzarote tiene 28 años y cuando terminó su carrera universitaria en ingeniería decidió apuntarse a una agencia de modelos y trasladarse a Madrid para comenzar a moverse en el mundo del cine y de la moda. Gracias a la agencia, se presentó a varios castings con los que ha conseguido ser imagen de importantes campañas publicitarias para firmas de alta costura como Loewe o Jean Paul Gaultier. Aunque su mayor éxito llegó con su primer papel interpretativo un poco más tarde.

El debut de Joel Sánchez en la interpretación fue alabado por la crítica y por los fans de la serie que lo han convertido en todo un personaje público con más de 200 mil seguidores en redes sociales. El actor se metió en la piel del controvertido personaje de Bruce en la serie 'Berlín', el sping off de 'La casa de papel', donde compartió escena con Pedro Alonso, Najwa Nimri, Michelle Jenner y Begoña Vargas, entre otros. Para Joel, este papel ha sido el más importante de su carrera hasta el momento, con el que ha recibido numerosas críticas positivas de la prensa especializada en cine admirando su talento para la interpretación.

Pero además de su pasión por el cine, Joel Sánchez práctica varios deportes como el boxeo, el fútbol, la danza urbana y el afrobreat. En su faceta como actor, maneja la habilidad de poner diferentes acentos y es capaz de hablar tres idiomas: el castellano, el inglés y el francés. Un manejo del idioma galo que ha demostrado tener en varios episodios de la serie que le dio la fama y en otros proyectos editoriales relacionados con la moda, su otra gran pasión.

Desde que Joel Sánchez dio el salto a la fama, ha podido desarrollar paralelamente su afición por la moda formando parte de importantes editoriales y sesiones de fotos. El modelo ha sido portada de publicaciones como 'GQ', 'Highxtar' y 'Numèro' entre otras, y es el embajador de importantes firmas de alta costura que le permite acudir a los eventos más sofisticados de la moda en la actualidad. Poco a poco, Joel Sánchez se está convirtiendo en toda una celebridad.

Después de su éxito con 'Berlín', el actor se sumergió de lleno en el rodaje de 'La Favorita 1922' donde estuvo trabajando casi todo el año pasado. A su misma vez, rodó una película para Netflix junto a la actriz Ivana Baquero, titulada 'La viuda negra', que verá la luz próximamente.