Rocío Molina Madrid, 19 MAY 2025 - 12:41h.

Si existe una pareja que parece que está viviendo en un cuento de hadas, esa es la formada por María Sánchez y José María Almoguera desde que salieran de su concurso en 'GH DÚO'. El hijo de Carmen Borrego y la andaluza son inseparables, están muy enamorados, y cada momento que tienen para estar juntos lo aprovechan intensamente. Tanto es así que el colaborador de 'Tardear' y 'La Jerezana' han compartido en sus redes el último y romántico plan que han vivido en un lugar muy especial para ellos.

Tal y como ambos han mostrado a través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja ha disfrutado de unos románticos días en Jerez, tierra natal de María Sánchez, con motivo de la Feria. De hecho, en su publicación se ha podido ver cómo este escenario ha sido testigo de su amor y de sus apasionados besos.

"La feria brilla más cuando la bailo contigo", ha escrito la que fuera concursante de la edición 'Gran Hermano 12+1', acompañando sus declaraciones con un corazón rojo, y dejando claro que su amor está presente con las miradas que se dedican y los besos que reflejan estas instantáneas.

María Sánchez está atravesando un feliz momento en su vida y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos que está muy enamorada de José María Almoguera. Y, lo mismo ha hecho aprovechando esta escapada el hijo de Carmen Borrego. A esas cariñosas palabras que esta le ha dedicado en el marco de la Feria de Jérez, él también ha tenido una bonita respuesta: "La Feria no brilla, si tú no estás", ha citado el primo de Alejandra Rubio.

En estas declaraciones y fotografías se puede apreciar la química y la complicidad existente entre ellos, que se dedican miradas y sonrisas que hablan por sí solas. Una gran muestra de que su relación sigue estando en un genial momento y de que no dudan en premiarse con románticos planes como este tan importante para María Sánchez 'La Jerezana'.

"Quédate con quien te mire así", "pareja bonita", "disfrutar de la Feria y de cada momento que os regale la vida", "transmitís felicidad", "fotones", son algunos de los comentarios que han dejado escritos sus seguidores al verles disfrutar en este plan romántico en la tierra natal de María.