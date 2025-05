Sofía Suescun, horrorizada al encontrar un ratón muerto en su cama

Ana Carrillo 19 MAY 2025 - 21:46h.

La ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha explicado por qué se ha encontrado al despertar un ratón muerto entre las sábanas de su cama

Sofía Suescun, alertada al sufrir un posible síntoma indicativo de infarto: "Estoy preocupada"

Compartir







Sofía Suescun es una gran amante de los animales, por lo que tiene varios perros y gatos, con los que convive en la espectacular casa valorada en un millón de euros situada a las afueras de Madrid en la que también reside su novio, Kiko Jiménez, que tiene una casa muy similar al lado de la de la ganadora de 'Supervivientes'.

Ese amor por los animales hace que duerma en la cama con ellos, pero hoy se ha despertado con una desagradable sorpresa y es que una de sus gatas le ha llevado un ratón muerto y lo ha depositado entre las sábanas. Totalmente horrorizada, la ganadora de 'Gran Hermano' ha compartido una foto con sus seguidores para que entendieran lo desagradable que ha sido esta sorpresa.

"He amanecido así. No quiero más ofrendas ni regalos. A veces me trae ratones y los deja por el suelo, pero ya se ha pasado, me lo ha dejado en la cama para que lo vea bien", ha escrito la influencer junto a la instantánea en la que se aprecia a su gata mirando al ratón muerto que le ha llevado.

La presentadora de 'Socialité' considera que ha sido su gata Cuquina la que le ha hecho este particular regalo porque ha sido con la que ha dormido esta pasada noche: "De los cuatro gatos juraría que ha sido ella. Ha estado toda la noche súper pegada a mi cuerpo, así que entiendo que ha querido compensarme".

PUEDE INTERESARTE De Sofía Suescun a Adara Molinero: todas las reacciones al embarazo de Marta Peñate

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin dejar de acariciar a su gata, la influencer le ha explicado que no quiere que haga este tipo de ofrendas: "Me ha encantado la noche que hemos pasado bien abrazadas, pero esto ya no, tía, ¡no quiero más regalos! ¡Qué horror!". Visiblemente molesta, ha grabado la zona en la que estaba el ratón, muy cerca de sus pies y ha resoplado por la hartura que siente por esta situación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una seguidora le ha animado a ser comprensiva con la gata al indicarle que, para su mascota, se trata de una forma de demostrarle su amor, pero la ex amiga de Adara Molinero y Marta Peñate se ha mostrado tajante y ha dejado claro que no quiere encontrarse ratones muertos en su habitación pese a que sepa que su gata lo hace con la mejor de las intenciones.