Pedro Jiménez 19 MAY 2025 - 00:54h.

Una repartición de comida de la famosa colaboradora siembra el caos en el primer 'Oráculo de Poseidón' tras la unificación de todos los concursantes

Carmen Borrego se sincera sobre la "guerra familiar" que envuelve a las Campos y con Terelu en Honduras: "Ahora mismo, donde mejor está es allí"

Compartir







Terelu Campos apenas lleva una semana en 'Supervivientes' y su estancia en Honduras ya ha creado un auténtico terremoto entre los concursantes. Todo ha ocurrido tras un reparto de comida a cargo de la colaboradora, el cuál se saldaba con una pregunta clara y directa de la hermana mayor de las Campos: "¿Quién ha comido menos en las últimas dos semanas?". Los concursantes respondían que 'Playa Furia' y Terelu quitaba un poco de su paella para dárselo al los que menos habían comido. Este gesto ha sido comentado en el primer 'Oráculo de Poseidón' tras la unificación y la tensión estaba servida.

Pelayo era el primero en hablar, señalando que era "la primera prueba que ganábamos todo, algo muy significativo": "Terelu ni siquiera estaba cuando la ganamos. Era algo muy bonito, compartiendo una paella en la playa y fue un sabor amargo al final el ver que Terelu repartía a todo el mundo de su plato a cuatro. Podría haberlo repartido a todo el mundo. En realidad, repartir a cuatro, por haber querido quedar bien con todo el mundo... era más por el significado de que era la recompensa que ganamos todos".

Terelu lo tenía claro: "Lo volvería a hacer", señalaba, argumentando que si hubieran sido otros lo habría hecho de la misma manera. Pelayo le recriminaba que no lo hubiera hecho en otros momentos en los que había tenido la oportunidad (como en otro momento cuando pescaron y Terelu acababa de aterrizar en Honduras) y, en un momento dado, estallaba después de que le cortasen en plena intervención suya.

"¿Puedo hablar chicos? ¡Es que siempre es igual con vosotros, no estamos en el colegio! ¡Dejad a la gente explicarse! ¡Quiero explicarme tranquilamente!", exclamaba, para añadir que, en su opinión, la pregunta de Terelu de quién había comido menos le parecía "feo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Damián, tajante con Terelu

Damián Quintero era otro de los concursantes que se echaban encima de Terelu: "Me sentó mal. En lo de los pescados, también podía haberlo dicho. Y no lo hizo", aludiendo a lo que Pelayo también le había echado en cara justo antes. "Mis retos están basados a ayudaros a vosotros", decía una Terelu que veía cómo sus retos eran de no muy bien vistos por sus compañeros. Damián le pedía que hablase del vídeo y Terelu respondía: "Ahora resulta que tengo que hablar de lo que te dé la gana".