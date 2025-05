Equipo mtmad 20 MAY 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' llora al recordar su tatuaje con Lester Duque y se sincera sobre su decisión

Patri Pérez explica cómo se ha dividido sus bienes con Lester Duque tras su divorcio

Patri Pérez, regresa una vez más a su canal ‘Renaciendo’ para compartir con sus seguidores un momento muy especial para ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que lleva meses manteniendo en secreto que se ha hecho dos nuevos tatuajes que tienen un importante significado. Después de confesar la soledad que siente tras su divorcio con Lester , Patri se rompe a llorar al desvelar si se va a quitar el tatuaje que se hizo por él.

Patri, que se ha hecho un cambio de look radical recientemente, muestra todo el proceso de sus dos nuevos tatuajes. La catalana se abre por completo para hablar del significado emocional que hay detrás de los tatuajes que tiene en su cuerpo, entre ellos, el que se hizo con Lester Duque antes de casarse. “Días antes de la boda hice una locura por amor”, explica Patri visiblemente emocionada al recordar cómo decidió tatuarse el nombre de Lester. “Él se tatúo el mío”, añade. Ahora, varios meses después del divorcio, Patri comparte la decisión que ha tomado con respecto a si mantenerlo o no.

La influencer no ha podido evitar mostrarse vulnerable al hablar del tema, de hecho, no quiere llorar pero al final las lágrimas le salen solas. “Cuando me hice el tatuaje pensé que era para toda la vida”, reconoce rompiendo en llanto. Patri admite que este es un tema especialmente delicado para ella. “Estoy sensible hoy”, admite. La influencer comparte con sus seguidores lo que hará con el tatuaje y espera que entiendan su desición.

Patri Pérez se sincera sobre si se tatuaría de nuevo por amor

Más allá de si se borrará o no el tatuaje, Patri ha reflexionado sobre lo que ha significado para ella tatuarse por amor. En su actual etapa de crecimiento personal, ha dejado claro que no lo haría de nuevo con tanta facilidad. “Si me preguntan ahora, no me tatuaría por amor”, afirma con seguridad. Aunque no reniega de lo que hizo en el pasado, Patri reconoce que ha aprendido a ver las cosas desde una perspectiva diferente. “Nunca puedes saber si esa persona es para siempre”, asegura

Patri Pérez no solo se abre sobre el tatuaje que se hizo por Lester, si no que explica el significado de todos sus tatuajes, del primero al último. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ admite que solo se arrepiente de uno de los 9 que tiene y explica los motivos. Además, enseña los dos nuevos que se ha hecho y desvela el por qué ¡No te pierdas nada dándole play al video!