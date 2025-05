Equipo mtmad 13 MAY 2025 - 11:11h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela su miedo a estar sola tras separarse de Lester Duque y habla de su dependencia emocional

La influencer explica cómo se ha dividido sus bienes con Lester Duque tras su divorcio

Compartir







Patri Pérez regresa de nuevo a su nuevo canal ‘Renaciendo’ para contestar a todas las preguntas de sus seguidores. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para hablar de cómo está llevando la maternidad. Tras someterse a un cambio de look radical , Patri Pérez se sincera sobre su miedo a la soledad tras el divorcio con Lester Duque.

La exconcursante de ‘La última tentación’ se está acostumbrando a su vida sin Lester. Después de que el canario anunciara su gran cambio tras separarse, Patri intenta adaptarse a la vida de madre soltera. Su situación ha cambiado por completo y está, ahora, comenzando a notar las consecuencias reales de su separación. “Ahora empieza la parte dura”, confiesa, afectada por el nuevo panorama que se le presenta.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela los términos de la custodia de su hijo en común con Lester Duque tras su divorcio

Patri reconoce que no será fácil. Después de 5 años con Lester, estar ahora sola le está costando. Además, estos días se ha producido una situación que estaba prevista en el acuerdo de divorcio que ha hecho que ese sentimiento de soledad la atrape por completo. “Es un miedo que tengo que superar”, reconoce Patri. Este miedo no es algo de ahora, la influencer reconoce que a lo largo de su vida prácticamente nunca ha estado soltera por lo que no ha aprendido a estar sola.

Patri Pérez habla de la dependencia emocional que ha tenido con todas sus parejas

Patri admite que ha vivido todas sus relaciones desde un lugar de apego excesivo y que le cuesta mucho estar sola. “He sido muy dependiente emocionalmente”, confiesa abiertamente. Este patrón la ha acompañado durante años y es ahora, en medio de su proceso de divorcio, cuando está empezando a trabajar en ello. Durante toda su vida, no ha estado más de un año soltera y de ahí le surge tanto miedo a la soledad. “Cuando estuve sola lo pasé mal”, recuerda.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela con quién se quedará Pongo, la mascota que comparte con Lester Duque

Ahora, con la ayuda de la psicóloga, espera pronto superar este miedo y seguir con su proceso de sanación tras el divorcio. Además de hablar de la soledad, Patri toca otros temas relacionados con la maternidad, entre ellos, sus complejos físicos. Al ser mamá, el cuerpo cambia mucho y Patri desvela qué partes de su cuerpo le gustaría que fueran como antes del embarazo ¡No te pierdas sus declaraciones dándole click al video!