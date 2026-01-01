La digitalización ha cambiado el modo en jugamos, pero también cómo depositamos y recuperamos los premios

Estas son las siete cosas que debes saber primero antes de pensar en hacer una apuesta en la lotería

Compartir







Comprar lotería sin salir de casa es cada vez más habitual, pero la digitalización no solo ha cambiado el modo en que nos hacemos con los boletos y jugamos, sino también cómo depositamos y recuperamos nuestro dinero. Elegir entre tarjeta bancaria, Bizum, transferencias o monederos electrónicos no es una decisión menor, ya que puede afectar a la rapidez con la que cobras un premio, a tu privacidad e incluso a tu seguridad financiera. En un entorno donde hay sorteos, como el de Navidad, disparan las apuestas digitales, conviene entender las ventajas y límites reales de cada opción.

En España, SELAE permite recargar la cuenta del usuario online, la llamada Lotobolsa, mediante tarjetas bancarias, generalmente procesadas por Redsys, con operaciones seguras y en tiempo real. Después, para cobrar premios de hasta 2.000 euros, basta con acudir a un punto de venta autorizado o solicitar el ingreso en cuenta. Pero cuando la cantidad supera ese umbral, el sistema exige que el usuario registre previamente su IBAN personal y se verifique su identidad. En estos casos, el pago se efectúa por transferencia bancaria.

PUEDE INTERESARTE Gamificación: cuál es el secreto para que las apps de lotería sean tan adictivas como un videojuego

Seguridad frente a rapidez: ¿qué método te conviene más?

Los métodos tradicionales, como la tarjeta de débito o crédito, siguen siendo los más populares entre los jugadores online. Son rápidos, aceptados en la mayoría de plataformas oficiales, y el usuario rara vez necesita más que completar un formulario en pantalla. Sin embargo, en caso de recibir un premio, muchas veces no es posible retirar el dinero con la misma tarjeta, lo que obliga a configurar transferencias o añadir cuentas bancarias secundarias. Además, algunas entidades pueden aplicar límites al operar con servicios relacionados con el juego.

Las transferencias bancarias, por su parte, son seguras, directas y ampliamente utilizadas para cobrar premios elevados. Pero también son más lentas, con plazos que pueden variar entre 24 y 72 horas. En plataformas internacionales como TheLotter o LottoAgent, la retirada mediante transferencia suele ser la única vía disponible si el ingreso inicial se hizo por tarjeta. En España, estos procesos están sujetos al control fiscal del premio si supera los 40.000 euros, con una retención del 20% a partir de esa cifra.

Las opciones más ágiles suelen estar en manos de los monederos electrónicos (como PayPal o Skrill), que ofrecen transacciones casi instantáneas y protegen los datos bancarios del usuario al evitar el contacto directo con la plataforma. Sin embargo, su uso en loterías oficiales es limitado. En la web de SELAE no están habilitados, aunque algunos intermediarios o loterías privadas los permiten. También puede haber comisiones en retiradas a cuentas bancarias o por conversión de divisa si se usa una wallet internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las alternativas emergentes: Bizum y otras formas de cobro

Desde 2023, algunos puntos de venta y operadores permiten cobrar pequeños premios de lotería vía Bizum, lo que representa una novedad interesante, sobre todo para usuarios que desean una solución rápida, sin introducir números de cuenta ni esperar transferencias. Según SELAE, esta modalidad solo es válida para premios menores a 2.000 euros y debe autorizarla la administración donde se validó el boleto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Incluso ha habido administraciones que han comenzado a experimentar con criptomonedas, como la de L’Escala (Girona), que aceptó pagos en bitcoin y ethereum para comprar décimos del sorteo de Navidad, aunque el valor se convierte automáticamente a euros al cerrar la transacción. Es una opción aún marginal, con desafíos legales y fiscales importantes, pero que anticipa una diversificación futura.

Lo que todas estas formas de pago tienen en común es una exigencia creciente de verificación de identidad. Tanto en plataformas oficiales como en portales internacionales, es necesario que el usuario confirme sus datos, valide su cuenta bancaria y acepte los términos sobre protección de datos, lavado de dinero y seguridad. Esto es especialmente importante en caso de cobros mayores o si se desea acceder al premio de forma online sin acudir físicamente a una administración.

El método perfecto no existe: adapta tu elección a lo que necesitas

No hay una opción universalmente mejor. La elección entre tarjeta, Bizum, transferencia o e-wallet debe hacerse en función de lo que más valore el usuario: si la prioridad es la rapidez, PayPal o Bizum pueden ser ventajosos. Si se desea seguridad jurídica y trazabilidad, la transferencia gana peso. Si se quiere evitar compartir datos sensibles, los monederos electrónicos tienen sentido, pero no están siempre disponibles.

Lo que sí está claro es que antes de comprar, conviene comprobar qué métodos acepta la plataforma, cuáles están permitidos para retirar, si hay costes ocultos o restricciones, y si el usuario está dispuesto a verificar sus datos conforme al nivel de seguridad requerido. Porque en la lotería online, tan importante como acertar el número es saber cómo recuperar el premio.