Silvia Herreros 21 MAY 2025 - 17:12h.

Laura Matamoros se pronuncia sobre su relación con el millonario catalán Toni Serra

Marta Díaz expone a Laura Matamoros y filtra imágenes en las que aparece con Toni Serra

Laura Matamoros habla por primera vez de su relación con Toni Serra. Tras meses de rumores, la exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido romper su silencio y pronunciarse acerca de su situación sentimental con el empresario catalán, con el que se la relaciona desde hace meses.

La ganadora de 'GH VIP' ha acudido en calidad de invitada al último evento organizado por El Corte Inglés. Tras posar en el photocall, ha atendido a la prensa y explicado en qué punto está su corazón.

"Lo que me hace gracia es que al final ponéis las etiquetas antes de tiempo. ¡Es que voy a tener que dejar de tener amigos!", ha dicho sin dejar de reír. "Rumores, rumores", comenta mientras se ríe y pone los ojos en blanco. "Al final son amigos que... es que voy a tener que dejar de tener amigos y solo amigas y me voy a tener que ir a la otra acera. No es broma, que a lo mejor me lo estoy pensando. Vamos a empezar a hablar de ella, ella, ella, en vez de él", agrega.

Hace tiempo que Laura Matamoros tomó la decisión de no volver a hablar de lo referente a esta parte de su vida privada. Tras su batacazo con Antonio Revilla, la influencer cree que hay parcelas de su vida que es mejor no hacer públicas. Por este motivo, generalmente prefiere no explayarse demasiado en este tema.

Durante este evento ha hecho una excepción y, además de negar que lo suyo con Toni Serra sea o haya sido algo formal, también ha hablado otros hombres que han pasado por su vida. Empezando por el nieto del fundador de Chorizos Revilla, que tras romper con Hiba Abouk, ha sido relacionado con un buen número de famosas.

Asegura no guardarle "ningún tipo de rencor" y, de forma pública "le deseo de verdad lo mejor y que sea con su vida plenamente y que conozca a quien tenga que conocer, sea conocida o no conocida". Tras lanzar alguna que otra indirecta que bien podría ser tomada como un zasca, la hermana de Anita Matamoros decide plantarse y no continuar hablando de la vida de su ex. "De él no voy a hablar más. No es el padre de mis hijos ni una persona importante como para tener más de un minuto de palabra de él", sentencia.

Por alusiones, los reporteros no dudan en preguntar a la sobrina de Mar Flores por Benji Aparicio, padre de sus hijos Matías y Benjamín. A pesar de su ruptura, Laura siempre ha tenido buenas palabras para el chef, que a nivel sentimental es para ella no solo el progenitor de sus niños, sino también "la persona más importante que ha pasado" por su vida. "De momento".