La preocupación de Susana Molina a pocos días de su boda con Guille Valle

Rocío Molina Madrid, 21 MAY 2025 - 17:57h.

La ganadora de 'GH 15' ha confesado la mayor preocupación que tiene a pocas semanas de su boda con Guille Valle

Susana Molina se viste de 'novia' en la Feria para su segunda despedida de soltera: la reacción de Anabel Pantoja

Susana Molina, más conocida en redes como Susana Bicho, ha iniciado ya la cuenta atrás para su día tan esperado: su boda con su novio Guille Valle. Tan solo quedan unas semanas, en concreto tres, para que la ganadora de 'Gran Hermano 14' y el empresario y compañero de trabajo unan más todavía sus vidas. La influencer de 35 años ha sido muy clara en el evento 'New', la nueva campaña de El Corte Inglés y ha confesado cuál es su mayor preocupación frente a la boda y cómo afronta esta situación.

Tras vivir tres despedidas de soltera y poner en marcha la cuenta atrás para que Susana Molina y Guille Valle se den el 'sí, quiero', la pareja está ultimando detalles y asoman los nervios. Así lo ha confesado la que fuera novia de Gonzalo Montoya a los periodistas que le han preguntado en el evento. El hecho de que queden asuntos pendientes y el querer todo perfecto es algo que a la participante de 'LIDLT' le preocupa especialmente.

Hay tareas que aún se le resisten y Susana Bicho ha reconocido que ella está más implicada que su novio que todo esto se lo toma "más relajado". Y, aunque aún le queda tiempo (se casa el próximo 13 de junio) hay algunos puntos que se le están atragantando más. "Estoy un poco agobiada, la verdad", ha manifestado.

La mayor parte del tiempo se ha tomado todo muy bien Susana Molina y apenas se ha obsesionado con el tema de la boda, pero hay un asunto que es su mayor preocupación. Si antes el que se le olvidase alguien en la lista era algo que le provocaba "pesadillas", ahora su preocupación está en la colocación de las mesas. Una angustia muy habitual en los novios en su gran día.

"La verdad es que no hay mucho conflicto, pero sí me preocupa mucho que no quiero que se sientan mal, que todo el mundo se lo pase muy bien. Entonces estoy rayada haciendo todo el rato combinaciones", ha confesado la exparticipante de 'LIDLT' acerca de esta cuestión. Lejos de estar ya terminada no es aún así, pero piensa que hasta el último momento esto será una de sus grandes inquietudes y el hecho de que todo sea perfecto.