Susana Molina se ha visto en la obligación de explicar el motivo por el que no habla con Anabel Pantoja . La influencer, ganadora de 'Gran Hermano 14' y participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' fue tajante cuando le preguntaron por la ausencia de la sobrina de Isabel Pantoja en su despedida de soltera. Ahora, ha vuelto a ser clara cuando le han preguntado por el contacto que mantiene con la que siempre se ha considerado su íntima amiga.

Y la que fuera pareja de Gonzalo Montoya no hay pregunta que esquive. Pero, en las últimas ocasiones, la creadora de contenido ha dejado caer que la comunicación entre ellas no está siendo tan fluida. Ahora, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14' ha aclarado la razón por la que ese contacto con Anabel Pantoja no es tan asiduo como lo que se habría esperado de dos amigas íntimas, lo que siempre han presumido que son. Tanto, que hasta vivieron juntas.